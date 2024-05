Priorizando funk, Diplo cumpre com louvor tarefa de abrir para Madonna

Diplo abriu a noitada mais esperada do ano, quiçá da década, no Rio de Janeiro, com um mix de funk carioca, pop dançante, música eletrônica de FM e até Queen (esperto).

Foi um set animado, mas ele sabia o que estava fazendo: tocar música pra aplacar a ansiedade da multidão. Lá pro final do set, ele soltou Ivete Sangalo com Macetando, variando um pouco o cardápio do soca-soca e senta-senta que rolou na maior parte do tempo.