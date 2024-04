A Grande Conquista: Participante volta a liderar votação, diz parcial

A primeira Zona de Risco de A Grande Conquista foi formada ontem. 21 vileiros disputam a permanência. Os 10 menos votados serão eliminados na noite de hoje (25). Segundo a parcial da enquete UOL, João Hadad é o favorito para permanecer no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

Às 17h, Hadad liderava as votações para continuar no jogo. O conquisteiro havia começado a Zona de Risco em primeiro lugar, mas caiu para a 4ª posição ao longo do dia. Agora, ele recuperou seu espaço no topo.