A Grande Conquista: Parcial aponta reviravolta na 1ª Zona de Risco

Vinigram (16,12%), Cel (14,02%) e Kaio (13,12%) eram os mais votados para voltarem da Zona de Risco. Além deles, apareciam João Hadad, MC Mari, Sandrão, Marcus Cowboy, Fellipe Villas, Any e Fran Sabino entre os 10 preferidos.

Já Billy (0,26%), Ratinho (0,26%) e Flavinha Cheirosa (0,41%) eram os mais ameaçados. Luiza Aragão, Edlaine Barbosa, Jo Werner, Kadu, Vini Sassone, Poliana Roberta, Bruno Cardoso e João Pinto também devem ser eliminados, segundo a parcial.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso