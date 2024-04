Anitta sensualiza em fotos de biquíni fio-dental: 'Descansando pouco'

Anitta, 31, compartilhou alguns cliques em que sensualiza em um biquíni fio-dental nas cores verde e amarelo, com uma bandeira no Brasil na parte de cima.

O que aconteceu

A cantora apareceu em imagens em uma cozinha "assaltando" uma geladeira. A artista mostrou o momento que empina o bumbum para pegar uma jarra de suco. Nos cliques, é possível ver a marquinha do biquíni em seu corpo.

Na legenda do post no Instagram, Anitta falou a respeito de quase não parar de trabalhar em razão do lançamento do novo álbum. "Descansando pouco e trabalhando muito, porque equilíbrio é tudo e faltam apenas três dias para o lançamento da Geração Funk", disse ela.