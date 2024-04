A Grande Conquista: Kaio se ofende com apelido de 'coxinha' e rebate

No papo, insistiu: "Não concordo com a atitude do senhor e, mais, vou ficar chateado. Acho que o senhor está enxergando de maneira distorcida, entendo que 'vim para movimentar, causar', só que está sendo uma atitude egoísta do senhor, na hora que fala: 'vou fazer sem consultar os demais'".

O ex-Polegar defendeu o apelido: "Coxinha é um modo carinhoso de chamar uma pessoa, tipo planta".

Kaio seguiu na DR: "Um termo pejorativo, existe uma conotação negativa (...). Eu discordo porque a planta já é um jargão popular do reality show. Quando o senhor me chama de coxinha, sendo que não sou, discordo".

Por fim, Ricardo ressaltou o que significa o apelido: "No Rio de Janeiro, coxinha é o cara que não quer resolver as coisas, que fica em cima do muro".