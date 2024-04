Danzo arrisca novo passo no trap com mixtape madura e cheia de experimentos

A ligação com música, principalmente rap e funk, sempre foi forte, desde criança. Mas foi o com o single "Nike Bolha", de novembro de 2019, que Danzo viralizou, chamou atenção e conseguiu entrar para o Labbel Records, o selo trap da Boggie Naipe, produtora de Mano Brown, Elaine Dias e companhia.

"Quando esses caras nasceram, o rap estava no ar, eles têm cultura hip hop no sangue, assim como o samba, por isso são melhorados, aperfeiçoados." Assim Mano Brown descreveu a geração do trap para o Podpah há 2 anos. E completou: "Eles são muito bons no que fazem. Qualquer balançada que o navio dá, sobe uma farpa."

"Desde 2019, a Labbel Records fortalece o meu trabalho ampliando o meu olhar, de como eu artista posso alcançar maiores voos. Jorge (Kaire, diretor) tem um olhar muito diferenciado e isso faz com que a gente potencialize a nossa arte."

A versão original de "Nike Bolha" tem quase 9 milhões de views no YouTube e mostra o poder dos novos flow's, do ambiente pulsante da periferia retratada ali e das letras citando a superação, marcas com muitas marcas de luxo, como no funk —que influenciava o rapper. Desde então, entre singles e álbuns, Danzo vem se tornando um dos grandes nomes do trap nacional, marcando lugar em festivais, como Cena 2k22 e 2k23.

Em um contexto descontraído, ele narra histórias de amor, do cotidiano, de festa e também de reflexão para seu público. O artista cita referências como Neguinha do Kaxeta, Hariel, Djonga e Mano Brown na sua grande paixão por escrever músicas como um filme.

"Hoje me vejo num momento mais maduro do que nos primeiros singles. Sinto que posso transmitir minha arte muito melhor para aquela pessoa que busca na música um sentimento, uma mensagem e uma identificação"