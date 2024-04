'Deusa do Verão Europeu': quem é a carioca que despertou atenção da Playboy

A influenciadora Luana Caetano, 27, foi eleita Deusa do Verão Europeu 2024 pela revista Playboy África. A brasileira estampou a capa de abril da publicação internacional.

Quem é a modelo

Luana nasceu no Rio de Janeiro e hoje vive na Ilha de Capri, no sul da Itália. "A Itália tem todos os motivos do mundo para ter ganhado meu coração. Só consigo sentir gratidão a Deus por tudo."

Influenciadora acumula mais de 190 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ela se descreve como empresária e modelo internacional.