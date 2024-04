Após morte bizarra, velório de Taís termina em perseguição de personagem

No episódio de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (17), Ana Luisa conta para Nereu que Taís se matou. Lucia se surpreende com Antenor deitado no quarto escuro. Lucia conta para ele que Taís se matou com gás. Hermínia e Clemente contam para Zé Luis que Taís se matou.

Celeste conta para o delegado que recebeu um telefonema de Paula para sair de casa. Paula afirma que não foi ela. Mais uma vez foi Taís se passando por ela. Mateus conta para Cássio sobre a morte de Taís. Mateus confessa para Cássio que quer levar Camila à festa da operadora.

Fred desabafa com Fernanda sobre estar sentindo saudade de Camila. Fernanda o convence a assistirem um filme juntos. Antenor e Lucia conversam com Paula e Daniel sobre a suspeita de assassinato de Taís. Paula avisa a Daniel que quer dar um enterro decente para irmã.