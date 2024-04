Hit de novela, dueto com Maria Bethânia: Almério é fruto de ecos de Cazuza

Além da força feminina, o cantor evoca a amizade e os laços duradouros no novo álbum — completos ainda com Juliano Holanda, produtor musical com quem cultiva intimidade, e as cantoras Ceumar e Joana Terra, que integram há muito tempo o ciclo de amizade do artista

Com 21 anos de carreira, Almério considera que tem um lado feminino muito forte. Por isso, celebrou tantas mulheres neste álbum. Zélia Duncan divide com ele "Neste Exato Momento", canção que dá nome ao álbum. Já Mariana Aydar e Juliana Linhares estão em "Beijo, Beijo". Além disso, sete canções do álbum são assinadas por mulheres.

Para o artista, o momento atual é o mais importante da sua carreira. "Eu estou muito feliz por estar na trilha de uma novela que se chama Renascer, algo que estou vivendo agora, um renascimento, em um álbum autoral que eu não lanço desde 2016", comemora. Filho do pracista [motorista que conduzia pessoas de Altinho a Caruaru] Heleno Alves, e da dona de casa Ana Maria Menezes, Almério cresceu em um ambiente conservador. A busca por se descobrir como pessoa e como artista teve influência direta na música de Cazuza.

Na década 90, o irmão de Almério foi trabalhar em Caruaru, a 30 km de Altinho, e trouxe o álbum Burguesia, de Cazuza. À época, os irmãos não tinham aparelho de som com tocador de CD, então, Almério teve que se contentar em ler as letras das canções impressas no encarte. "Então eu fiquei apenas lendo o encarte. Eu pensava no que ele queria dizer com aquelas letras", relembra.

Dois anos mais tarde, o irmão consegue comprar um Discman e acoplar na radiola para, finalmente, escutar o compact disc. "Depois disso, Cazuza virou o meu terapeuta, o meu melhor amigo. Eu sofri bullying na escola por causa da minha orientação sexual, então, quando eu escutava 'eu te avisei, vai à luta, marca o teu ponto na justa o resto deixa para lá', me dava uma coragem, eu chegava na escola empoderado", afirma.

A influência de Cazuza na vida do artista transcende para o palco. "Eu tenho influência de Cazuza como artista, mas tenho também de Cássia, Ney Matogrosso, cantor que eu acho que vem do futuro", pondera. A relação de Almério com o lendário frontman do Barão Vermelho foi celebrada no álbum "Tudo é Amor - Almério canta Cazuz".