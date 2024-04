'No Rancho Fundo': Após levar tiro, Marcelo Gouveia quase é enterrado vivo

Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) quer enterrar o rapaz. "Agora é enterrar o cabra", afirma o pai da família.

Nesse momento, Marcelo levantará. "Ai, que me mataram!", grita. "O morto falou!", se espanta o marido de Zefa (Andréa Beltrão)

Na verdade, a bala acertou o celular do vilão, mas ele irá mentir. "Eu morri por alguns instantes... e ressuscitei. Fiquei diante de Nossa Senhora, e de Nosso Senhor...", inventa. "Marcelo Gouveia viu mesmo Nossa Senhora?", pergunta a protagonista.

O trapaceiro usará isso para tentar se casar com Quinota. "Ela me falou que ainda não era a minha hora, porque eu tinha uma missão aqui na terra que tinha que cumprir... Casar com Quinota. E então, senhora dona Zefa Leonel... Permite que eu, respeitosamente, faça a corte a Quinota?", mente ele.

