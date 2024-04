Vilã vivida por Luisa Arraes surge causando em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de sexta-feira (26), de "No Rancho Fundo" (Globo), conheceremos Blandina (Luisa Arres), vilã que já será presa em seus primeiros momentos na novela das 6.

Morando em Fortaleza, a moça trabalha em uma loja no shopping. Ao atender um casal que quer um biquíni para a filha, Blandina é obrigada a provar as peças para ver como fica no corpo.