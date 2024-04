BBB 24: Beatriz explica origem do bordão 'Brasil do Brasil'

A ex-BBB disse que não se lembra do momento em que passou a usar a frase no confinamento: "Tudo começou com 'Brasil no Brás', e aí pegou. No BBB, não sei quando falei 'Brasil do Brasil' pela primeira vez."

Tinha gente no Brás falando "Brasil no Brás". Só que aí eu fui para o BBB e deixei o Brás. Dentro da casa, não me lembro quando comecei a falar "Brasil do Brasil". Beatriz

Enquete UOL BBB 24: o que eliminou Beatriz no Paredão perto da final? Problematizar boa parte dos acontecimentos Achar que as festas eram só pra ela Querer ser o centro das atenções Inconveniência com famosos Treta com Davi nos últimos dias Desafiar as ordens da produção A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

