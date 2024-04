Dieguinho: Participação no Mais Você foi banho frio em Camila, não em Buda

Dieguinho entende que o 'Calabreso' agiu com sabedoria à aparição-surpresa da ex-esposa no matutino global. "Ele não se queimou abrindo a boca para falar. Talvez a intenção dela era sensibilizar o Lucas e fazê-lo passar vergonha pelas atitudes que teve dentro do programa. No entanto, a falta de resposta dele ajudou muito sua imagem."

A conclusão dessa história, na opinião de Schueng, beneficiou muito mais Buda do que Camila. "A participação dela no Mais Você foi um banho de água gelada nela, não nele. A internet começou a concluir que tudo foi um teatro, que ela nunca quis a separação, mas talvez tenha reforçado a narrativa de fim do casamento para conseguir mais fama e mais dinheiro."