Galã de Hollywood se disfarça em 'Asssassino Por Acaso'; veja trailer

"Assassino Por Acaso" ganhou seu primeiro trailer legendado hoje (29), exclusivo de Splash. A produção chega aos cinemas brasileiros no dia 12 de junho deste ano.

O título acompanha Gary Johnson, um homem trabalha para a polícia e finge ser um assassino de aluguel para prender aqueles que o contratam. No entanto, ele quebra o protocolo para tentar salvar a jovem Madison.

O filme é dirigido pelo indicado ao Oscar® Richard Linklater ("Boyhood", "Antes do Amanhecer"). O elenco conta com Glen Powell ("Todos Menos Você", "Top Gun: Maverick") e Adria Arjona ("Andor"). A produção foi exibida no Festival de Veneza de 2023.