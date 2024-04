Bin Laden se encontra com a mãe e conta que herdou estilo 'fofoqueiro' dela

MC Bin Laden se reencontrou com a mãe neste sábado (6) depois de ter sido eliminado no BBB 24 (Globo). Ele compartilhou detalhes do momento nas redes sociais.

Ele brincou com a fama de fofoqueiro que saiu do programa."Fui adotado na família certa: todo mundo fofoqueiro", brincou. Na foto, ele aparece ao lado da mãe e da tia.