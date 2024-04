Namorado de Fernanda, do BBB 24, assume que sentiu ciúmes da sister

Ele trabalha como educador físico e está em um relacionamento com Fernanda há nove meses. "Não a julgo por nada que ela fez. Ela reavaliou o que não foi legal lá dentro, e eu estou apoiando em tudo", contou Daniel.

Ainda sobre a passagem dela pelo reality, ele disse que teve momentos em que se sentiu enciumado com a aproximação dela com outros confinados. "Mas não um ciúme ruim", pontua. "É um sentimento misturado com saudade. Queria estar junto, mas não podia. Ver ela próximo de outras pessoas, criando laços de intimidade e eu não podendo fazer nada do lado de fora, não podendo dar um abraço, um beijo... Foi um ciúme bom".

