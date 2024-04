Nova série do SP2 resgata histórias e memórias indígenas em São Paulo

Série resgata as memórias e as histórias dos povos indígenas em SP Imagem: Divulgação

Entre os dados inéditos da série, está a informação de que foram encontradas evidências da presença de povos originários em São Paulo há pelo menos 3.800 anos. A primeira das quatro reportagens da série, que será exibida em sequência aos sábados durante todo o mês de abril no telejornal, aborda a diversidade dos povos indígenas, as várias etnias que passaram pela capital e as que permanecem até hoje.

Os episódios também abordarão os espaços ocupados pelos povos na capital, as aldeias e o preconceito enfrentado pelos povos indígenas, além da tentativa de reparação histórica com os povos originários.

Trazer as memórias indígenas e todo esse projeto à tona, trouxe também a memória da minha ancestralidade à tona. Então, foi um processo de descoberta pessoal da minha própria ancestralidade e daqueles a quem eu devo honrar e me lembrar. Isso me emocionou bastante.

-- Indianara Campos, repórter do SP2

A série "Memórias Indígenas" vai ao ar no SP2, na TV Globo, em quatro episódios, sempre aos sábados, a partir do dia 6 de abril.