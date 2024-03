Samara Felippo desabafa e exibe detalhes da casa que disputa com Leandrinho

Samara disse estar com uma "ferida aberta", mas que as dificuldades enfrentadas a transformaram na pessoa que é hoje. "Tá tudo bem', dizem. 'É assim mesmo', amenizam. Parece que hoje revisitando e diante de tudo isso, essa dor nunca passou e está gigante. Uma ferida abertona. Mas me transformou no que sou e luto. Não!! Não esta tudo bem!!! Eu berro. Esse post é mais um alerta para nós que 'procuramos' um 'amor'. Para nós que 'sempre quisemos ter filhos'. Ou dar netos? Ou engravidar porque seu parceiro queria muito ser pai e você não quer decepcioná-lo".

A artista prosseguiu seu desabafo. "Esse post é para nós que sonhamos em formar família. A tão sonhada família. Para nós dependentes emocionais por mais emancipadas e donas de si que podemos ser. Que precisamos da aprovação masculina e validação social. Que tocamos a casa, o trabalho, os filhos, a obra, o caos. Que somos enganadas e coagidas. Estupradas, espancadas e mortas. E eles saem ilesos, impunes de cabeça erguida sendo 'campeões'".

Felippo ressaltou que a postagem é para todas as mães que choram escondidas para "poupar os filhos", enquanto os pais fogem da responsabilidade na criação dos herdeiros e ainda têm a compreensão da sociedade, ao contrário das mulheres.

Por fim, Samara Felippo afirmou que o post é "para ilustrar" parte de sua "triste história de menina romantizada". "'Te amo para sempre. Você e nossos filhos', ouvimos. Já que estou no olho de um furacão que não vejo ainda quando vai cessar, ilustro essa menina iludida e a casa em questão. Todo meu carinho e acolhimento a cada mulher que já passou por algum tipo de violência. São tantas, inúmeras. Não sou essa fortaleza toda que pareço. Mas vou toda remendada até o final, por mim, pelas minhas filhas e por nós".

Entenda

Samara Felippo expôs publicamente uma disputa judicial de anos contra Leandrinho, que envolve uma propriedade do ex-casal. A atriz acusou o ex-jogador de basquete de transferir a titularidade de um imóvel que era dos dois para o nome de um irmão dele. Samara quer reaver o dinheiro da venda da casa.