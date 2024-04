Larissa Manoela conta que já duvidou de sua capacidade e como mudou isso

A artista, no entanto, afirma ter uma equipe para apoiá-la e também delega muito. "Gosto de ouvir a opinião de todos antes de formar a minha. Tenho uma posição de muita responsabilidade e preciso ter esse conhecimento para ocupá-la. Gosto de trocar com o meu time e entender o que eles pensam, se estão felizes".

Mas quem pensa que foi fácil, se engana. A atriz diz que muitas vezes duvidou de sua capacidade. Segundo ela, é preciso acreditar e unir as forças internas para seguir adiante. "Às vezes, tudo o que você precisa é respirar fundo, enxugar as lágrimas e entender o que está rolando por dentro. Nada vai cair do céu, tá?".

Larissa se desentendeu com os pais, até então seus empresários, no ano passado, quando revelou que, mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha, e começou a questionar os pais. "Eu só queira entender o negócio. Como estava a questão financeira", afirmou na ocasião.

A atriz deixou a sociedade que mantinha com os pais na empresa Dalari Produções e Eventos e renunciou a todos os valores a que tinha direito. Em entrevista ao Fantástico, em agosto, a atriz afirmou que ia abrir mão de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões em razão de uma briga com os pais.

Leia a íntegra da entrevista no Universa.