Larissa Manoela quer engravidar em três anos: 'Desejo ter família grande'

Larissa Manoela, 23, se casou em dezembro do ano passado com André Luiz Frambach, 27, e curte a fase de bodas de pipoca do matrimônio. Apesar de ter subido ao altar há pouco tempo, a atriz já tem planos de engravidar e realizar o sonho de ser mãe nos próximos anos.

Sempre tive o sonho de casar e ser mãe. Mas essa segunda parte ainda está longe de se tornar realidade. Eu e o André [Luiz Frambach, marido da atriz] contamos nossa história de uma maneira única e especial.

Larissa Manoela

"Não é um plano para agora"

Larissa Manoela não esconde de ninguém que deseja se tornar mãe num futuro próximo. "Tenho muita vontade. Faço acompanhamento ginecológico por conta da endometriose e sei que ela não vai me impedir de engravidar, mas não quero adiar muito, por isso tenho que planejar os próximos anos. Não é um plano para agora, mas para daqui cerca de três anos. O tempo passa muito rápido, por isso preciso pensar, assim como mulheres que gerem seus negócios, a longo prazo".