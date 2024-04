Fernanda desabafa com fãs após entrevista com Ana Maria: 'Desconfortável'

A participação de Fernanda no Mais Você foi assunto durante todo o dia nesta segunda-feira (1º). Em conversa com fãs, a ex-participante do BBB 24 (Globo) disse que se sentiu desconfortável.

O que aconteceu

Fernanda fez parte do café da manhã com o eliminado após ter deixado o programa na noite anterior. Ela foi questionada por Ana Maria sobre alguns comportamentos dentro do jogo, e respondeu na lata.