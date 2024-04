Enquete UOL BBB 24: sister começa a reverter porcentagem após DR

A eliminação de Giovanna Pitel no paredão desta semana parece ser inevitável. No entanto, a sister parece estar conseguindo reverter a rejeição crescente na votação.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a nova parcial, atualizada às 17h50, Pitel aparece com 84,83% dos votos. A porcentagem já é menor que as prévias anteriores, que chegaram a alcançar 86%.

A diminuição pode ter influência dos últimos acontecimentos na casa. Pitel interagiu com o grupo das fadas ao longo da tarde, e ainda teve uma conversa com Davi para acertar os ponteiros.