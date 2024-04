Bonvivant: Fernanda mandou bem ao responder Ana Maria Braga à altura

Bonvivant opina que Ana Maria fez por merecer os 'desaforos' que recebeu da ex-sister. "Se dão patada [na Fernanda], ela dá também, e isso eu acho legal. Eu não teria essa coragem de dar alfinetada em Ana Maria Braga em rede nacional, mas entendo a motivação [da Fernanda], porque a Ana Maria foi de um jeito bem ríspido para cima dela."

Leão Lobo, por sua vez, afirmou ter se sentido vingado pela atitude Fernanda para com a titular do Mais Você. "Adorei as respostas que ela deu à Ana Maria, porque ela merece isso e muito mais! Ela fez [o mesmo] comigo e eu não tive coragem de responder à altura. Me humilhou no ar. Então, tome!"

Arrogante e prepotente, Fernanda fez por merecer eliminação do BBB 24

Fernanda foi a eliminada deste domingo (31) do BBB 24 (Globo). A confeiteira foi escolhida para deixar a competição com 57,09% dos votos válidos, assegurando a permanência das também 'emparedadas' Giovanna (37,85%) e Beatriz (5,06%).

Leão Lobo pensa que Fernanda merecia ter sido eliminada com uma porcentagem maior de votos. "Foi correto ela sair, mas acho que saiu com pouco. Ela merecia sair com mais. De todos os que mais saíram, a que mais merecia era Fernanda, pela arrogância, pela prepotência - isso sem falar nas frases infelizes e preconceituosas."