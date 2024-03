Gabriel O Pensador faz rara aparição com a namorada de 24 anos

Assunto de música. O relacionamento entre o cantor e Vicente sempre foi muito aberto, com Gabriel até escrevendo uma música para ela, chamada "Girl from Garopaba", lançada em 2021, na qual ele tece diversos elogios a Gabriela.

"Quem não sabia agora sabe / Abracadabra, que o segredo acabe / Sem prisão nem grade / O tesão não acaba / It's the girl from Garopaba", canta Gabriel na faixa.

Festa surpresa. No começo desse mês, a namorada do rapper até organizou uma festa surpresa de 50 anos para ele, convidando os amigos mais próximos do casal para uma comemoração bem intimista.

Veja abaixo as fotos da rara aparição do casal.

Gabriel O Pensador e Gabriela Vicente embarcaram no Santos Dumont Imagem: Bento / AgNews