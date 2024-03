BBB: Matteus é 2º brother com mais vitórias de Anjo; recorde já tem 21 anos

Matteus venceu a Prova do Anjo hoje (29) pela quarta vez dentro do BBB 24 (Globo) e garantiu um recorde na história do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ao conquistar a imunidade, Matteus bateu um recorde como o participante que mais venceu provas do Anjo nessa edição — ficando também no segundo lugar de toda a história do BBB.