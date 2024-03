Lucas diz querer ganhar prova, mas faz ressalva: 'Não quero vídeo do Anjo'

Rindo, Fernanda questionou: "Você não quer mais vídeo? É tudo o que eu quero". O brother continuou: "Se pudesse ganhar o Anjo e ter só imunidade...".

A sister se justificou: "E é tudo o que eu preciso [vídeo do Anjo]. Olha que loucura, uma coisa que está te derrubando é o que me levantaria".

Na última vez que venceu o Anjo, Lucas Buda se surpreendeu com o sumiço da esposa, Camila Moura. O brother expôs sua preocupação com a situação. Enquanto isso, Camila debochou dele e participou de um ensaio após anunciar que o casamento havia acabado por ele flertar com Pitel no confinamento.

🗣️ Lucas: "Se eu pudesse ganhar o Anjo e não ter vídeo (da família), ia ser ótimo. O que eu não quero é vídeo do Anjo" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/G6d7sSjyA6 -- Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2024