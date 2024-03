Fernanda cita 'vontade de dar tapa na cara' de rival após 'desrespeito'

Fernanda relembrou de quando Beatriz a chamou de falsa e debochou dela no programa ao vivo do BBB 24 (Globo). No Quarto do Líder com Pitel e Lucas Buda, ela comentou que teve vontade de "dar um tapa" no rosto da adversária por seu desrespeito.

O que aconteceu

A confeiteira citou seu incômodo com a rival na situação: "Ela só foi errando comigo, aí fui dar a pulseira [do Na Mira do Líder] e me chamou de falsa no meio do ao vivo. Aquilo ali foi horrível para mim também, achei de tamanha falta de educação, não estava nem preparada para ouvir um negócio desse".