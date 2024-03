Alinne Moraes é notificada por nudez após publicar foto nua; veja o clique

Alinne Moraes teve uma foto "barrada" pelo Instagram. A atriz, de 41 anos, compartilhou um clique em posava de topless, mas protegendo os seios com os cabelos.

As diretrizes da rede social diminuíram o alcance da imagem. Segundo a global, o alerta chegou apenas dois minutos depois de a imagem ir ao ar. "2 minutos no feed e o Instagram acabou de avisar: esta publicação pode limitar o alcance da sua conta para não seguidores Talvez sua publicação não siga nossas Diretrizes de Recomendações. Isso pode impactar o alcance da sua conta no Reels, nas recomendações do Feed, na seção Explorar, na pesquisa ou nas sugestões de contas para não seguidores", escreveu a atriz.

Nos comentários, colegas de Alinne questionaram as regras do Instagram: "Os critérios de moderação são incompreensíveis. Regulam beleza, mas permitem ódio sem freios. Linda essa foto", escreveu o ator Bruno Garcia.