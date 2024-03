Samara Felippo solta indireta em suas redes: 'Não vale o pão que come'

Samara Felippo, 45, deu uma alfinetada em atitudes de muitos homens em suas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um stories nesta quinta-feira (28), com mensagem criticando homens que precisam de intervenção da Justiça para arcar com custos de criação de seus próprios filhos. "O homem que precisa de um juiz para dizer que ele deve 'ajudar' um filho, vão vale o pão que come", dizia a citação.

A atriz tem usados seus perfis para compartilhar uma questão judicial que se arrasta há 11 anos contra seu ex-marido, Leandro Barbosa, 41. Entre diversas acusações feitas por Samara, ela pontuou que o atleta atrasou os últimos dois meses de pensão de suas filhas, além de pedir redução do valor pago.