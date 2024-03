Eduardo Dussek faz rara aparição e fala sobre Parkinson: 'Segurando barra'

Eduardo Dussek, 66, fez uma rara aparição pública na noite desta quinta-feira (28) e falou sobre sua vida com a Doença de Parkinson.

O que aconteceu

Dussek foi diagnosticado com Parkison há 10 anos, conta com auxílio de andador para locomoção e disse encarar a doença como uma chance de "evolução espiritual". "Levo uma vida normal, acho legal. Muitas coisas mudaram. Eu tive Parkinson de repente e estou segurando a barra muito bem. É uma doença para mim, não é uma atitude de desgraça, é uma chance de iluminação, de evolução espiritual", declarou em entrevista à Quem.

O ator e músico foi o homenageado no prêmio de humor I Love PRIO, no Rio de Janeiro. Ele afirmou estar "satisfeito" com a honraria por significar o reconhecimento de seu trabalho e de que "cumpriu seu papel".