Ator, locutor e dublador: quem foi José Santa Cruz, que morreu aos 95

José também consolidou carreira como dublador. Entre os personagens mais lembrados estão Dino de "A Família Dinossauro"; Magneto, de "X-Men"; e Hagrid, de "Harry Potter".

Teve carreira no cinema. José estreou no filme "Terra Sem Deus" (1963), fez "007 1/2" no Carnaval (1966), "A Espiã Que Entrou em Fria" (1967), "Os Caras de Pau" (1971), "Cômicos e Mais Cômicos" (1973), "Morte e Vida Severina" (1977) e "O Candidato Honesto 2".

O que aconteceu

Causa da morte não foi revelada. O ator tinha doença de Parkinson e estava internado, segundo o Gshow. José tratava uma broncopneumonia e teve três filhos, cinco netos e quatro bisnetos.

Perfil oficial do artista publicou a palavra "luto" nos stories do Instagram. Na sequência, foi compartilhada uma arte em que aparecem nomes de personagens que foram dublados por José Santa Cruz.

Velório acontece hoje (27) no cemitério e crematório da Penitência, localizado no bairro do Caju. Rito será iniciado às 13h00, e a cremação será realizada às 16h00, divulgou a neta de José.