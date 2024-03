Dieguinho: Erro de Fernanda no BBB 24 é julgar demais e jogar de menos

Fernanda, 32, foi acusada de racismo após sugerir, depreciativamente, que Davi fosse arrumar um emprego "de segurança de prédio" ao invés de vencer o BBB 24 (Globo). No X, as tags 'Seguranças com Davi' e 'Fechados com Fernanda' são as mais comentadas do momento.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, opina que a confeiteira perdeu a chance de se destacar no BBB ao estar mais pendente da atitude alheia que da sua própria. "Fernanda cometeu um erro muito grave ao longo da temporada, que foi falar muito mais sobre o comportamento dos outros do que pensar no seu próprio comportamento. Ela julgava mais do que jogava, internamente e externamente."