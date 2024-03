Irmã de Lucas notifica esposa do participante: 'Mentindo desde o começo'

Camila anunciou que o casamento havia acabado. A professora de história afirmou ter se sentido traída após Lucas flertar com Pitel no confinamento. Com isso, puxou torcida contra ele e foi notificada extrajudicialmente pela família do parceiro por não defender seus interesses enquanto está no programa — uma vez que ela era sua procuradora legal.

Anteriormente, a advogada de Camila declarou que as redes sociais de Lucas Henrique já estavam sob domínio da família. "As redes do Lucas já estão em poder da família, que contratou até uma empresa, a agência Mynd, para cuidar do perfil dele", destacou Adélia Soares à Quem.

Rose Ferreira contestou e apontou que a esposa de Lucas Buda mentiu: "Ela está mentindo desde o começo porque a gente nem sabia dessa agência. Se tem uma agência no meio, alguém assinou esse contrato, certo? E agora ela tem que provar quem assinou. A única família que o Lucas tem somos eu e minha irmã. Meu pai e minha mãe são falecidos. E garanto que nosso nome não está lá. Como ela era a procuradora dele, ela que tinha acesso a tudo. A gente não sabe nada".

A irmã do confinado relatou como a família foi afetada pela exposição de Camila: "O Lucas estava exposto demais por um erro que a gente sabe que cometeu. Ninguém está passando a mão na cabeça, ele vai ter que arcar com os erros. Mas, nesta história que ela falou que a família não ajudou e não fez nada, houve um monte de ataques nas nossas redes sociais. Minha irmã tentou suicídio. Está fazendo tratamento psicológico para poder melhorar. A gente tinha que fazer alguma coisa. Por pouco não acontece uma tragédia com a minha irmã por causa de tudo isso".

Ao Play, a advogada de Camila Moura contou que ela não devolveu o celular à família: "A família do Lucas está fazendo algumas solicitações, em relação às redes sociais e ao celular, mas a Camila não tem qualquer autorização para fazer essa transferência para eles, porque ela tem essa procuração do Lucas. A partir do momento que esses poderes forem destituídos, ou o próprio Lucas sair da casa, aí pode. Hoje, se ela faz qualquer concessão de algo que é da propriedade do Lucas, ela pode vir a responder cível e criminalmente por isso. Tanto o celular quanto a rede social, ou o que for, ela não pode simplesmente chegar e entregar para qualquer pessoa sem a anuência dele".

Ela também justificou sua fala sobre o contrato com a agência Mynd: "Falei família, mas quis dizer a amiga. Na verdade, tem uma amiga dele, que faz parte do grupo de gestão das redes sociais. E essa amiga pessoal dele, o braço direito, é que está cuidando diretamente disso com a agência. Ela está dando todos os direcionamentos do grupo. Obviamente, a Camila também faz parte do grupo, porque ela também responde por tudo que acontecer até o Lucas sair. Infelizmente, ela está sob essa procuração, não pode renunciar a esses poderes com ele dentro da casa".