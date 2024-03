Kerline: Jogo no quarto e falta de alegria foram os erros de Fernanda

Para Kerline, a confeiteira carregava uma certa amargura que fez muitos fãs do programa torcerem o nariz para ela. "O público brasileiro se incomoda com essa falta de alegria dela. Ela mesma fala: 'Eu não sou feliz, não sou alegre, não tenho essa alegria'. Ela é uma pessoa mais sarcástica, que vai para o pessimismo - completamente o contrário do Davi."

O hábito de restringir seu jogo às quatro paredes do quarto Gnomo, na visão da ex-sister, também prejudicou Fernanda. "Ela até joga, sim, mas o erro dela foi jogar dentro do quarto. Se tivesse se exposto mais e feito tudo isso, teria sido a pessoa que iria bater de frente com o Davi e que iria dividir as pessoas entre 'time Fernanda' e 'time Davi'."

Kerline: Invisível no jogo, Giovanna não tem moral para criticar Isabelle

Davi, Alane, Matteus, Isabelle e Beatriz cumpriram a promessa e pularam pelados na piscina na tarde desta quarta (27) para comemorar o top 10 do BBB 24 (Globo) e seus 80 dias na casa. A atitude foi criticada por alguns Gnomos - entre eles Giovanna, que acusou Isabelle de ter 'se corrompido'.

Kerline Cardoso criticou com veemência, no programa Central Splash, o comentário de Giovanna. "Com que moral [ela diz isso]? Giovanna é uma gata, acho ela gatíssima - mas, infelizmente, não jogou absolutamente nada! Só veio aparecer agora, de duas semanas para cá, quando foi líder duas vezes seguidas. Foi um julgamento infelicíssimo."