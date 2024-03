Em cena decisiva, personagem ameaça quebrar as pernas de Cida com segredo

No capítulo de "Cheias de Charme" desta quarta-feira (27), Brunessa ameaça revelar o segredo de Cida a Conrado. Sarmento pede para Ariela adiar seu casamento.

Socorro finge ser Chayene e faz show em Sobradinho, mas é desmascarada. Alejandro avisa que perdeu o dinheiro que sacou para Lygia, e Samuel insinua que a grana pode ter sido roubada por Penha.



Chayene planeja um almoço para Fabian e pede a Rosário para preparar comidas afrodisíacas. Penha comenta com Messias que está cheia de dívidas.



Brunessa conta para Rodinei que viu Cida com Conrado. Máslova sugere que Conrado forje um encontro casual com Sarmento. Laércio vê Chayene colocando sonífero na bebida de Simone e faz com que o feitiço vire contra a feiticeira.

Rosário tenta mostrar sua música para Fabian. Penha e Rosário aconselham Cida a contar a verdade para Conrado. Rodinei flagra os dois juntos.