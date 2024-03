Saryne: Globo fica sem saída na decisão de expulsar ou não Bin Laden e Davi

O destino de Davi Brito, 21, e MC Bin Laden, 30, no BBB 24 (Globo) é uma incógnita desde a treta da noite de segunda-feira (25). O público do reality aguarda ansioso um posicionamento da Globo sobre a expulsão ou permanência de ambos no reality.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, aposta na continuidade tanto do funkeiro como do baiano no confinamento. "Acho que nenhum dos dois será expulso. Se expulsam o Bin Laden, será mais um Camarote expulso, o que é um problema para as próximas edições. Além disso, as pessoas que não gostam do Davi vão cobrar também a expulsão dele."