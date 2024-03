'Renunciei ao funk por Cristo': empresário larga tudo para viver de gospel

O time era renovado com ajuda do olho de Portuga para achar jovens MCs e DJs em ascensão nas periferias. As letras deles falam de sexo e drogas sem pudor.

Recém-convertido, ele já penava para conciliar a nova fé com o velho trabalho.

Me incomodavam as letras agressivas, as apologias. Não conseguia postar nas redes. Me sentia peixe fora d'água. Não conseguia nem entrar na empresa. Deus me tocou e entendi o chamado. Não me vejo mais no funk. Marcelo Portuga

Estratégias seculares

Ele aplica as estratégias que deram certo no funk: buscar novos talentos na periferia e levar artistas revelados em outras regiões, especialmente do Nordeste, para trabalhar em São Paulo.

A divulgação de artista é intensa nas redes sociais, com foco nos rankings de streaming. Entre os primeiros contratados da Novidade Urbana estão MC Victin e outros jovens que fazem "trap gospel".