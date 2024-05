Brooke Shields tira roupa em solidariedade a amigo; entenda

Brooke Shields, 58, contou que tirou a roupa em solidariedade a um amigo durante o set de fimagem de "A Mãe da Noiva". O ator em questão era Benjamin Bratt.

O que aconteceu

A atriz percebeu o desconforto de Bratt durante uma cena em que ele precisava tirar a roupa para aparecer nu. Durante participação no programa de TV The View, ela afirmou que decidiu também tirar a roupa para fazer com que o ator ficasse mais à vontade.

Durante a entrevista, ela contou que existe uma "meia" como uma espécie de tapa-sexo para cobrir a parte íntima do homem. Enquanto explicava, a atriz começou a fazer gestos, contando como o objeto deveria ser colocado. Porém, uma das apresentadoras, Sara Haines, pdeiu que ela não utilizasse as mãos.