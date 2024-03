De abuso sexual a machismo: os bastidores do escândalo da Nickelodeon

Sala de roteiro de The Amanda Show

Christy Stratton, uma das duas escritoras da equipe de The Amanda Show, diz que "trabalhar para Dan era como estar em um relacionamento abusivo". Stratton e sua colega Jenny Kilgen alegam que, por serem as duas únicas mulheres da equipe, foram forçadas a dividir seus salários, sendo ameaçadas por Schneider ao relatarem o fato ao sindicato de roteiristas. Ao documentário, Schneider nega as acusações e diz que não tinha o controle quanto ao salário das pessoas.

As roteiristas teriam sido coagidas a uma cultura de trabalho sexualmente exploradora e misógina criada por Schneider. De acordo com Stratton e Kilgen, o produtor disse abertamente que as mulheres não são engraçadas, mostrou pornografia na tela do computador a elas e até pediu a Kilgen para massageá-lo, comportamento pelo qual se tornaria conhecido em todos os seus sets.

Durante uma conversa, enquanto Stratton contava uma história sobre seu ensino médio, Schneider teria dito que seria engraçado se ela "se inclinasse sobre a mesa e agisse como se estivesse sendo sodomizada e contasse aquela história". Embora Christy Stratton não queira falar sobre o assunto em detalhes para o documentário, Jenny Kilgen diz que a amiga se recusou até o ponto que "não conseguia mais dizer não" ao chefe.

Amanda Bynes em 2009 Imagem: Jamie McCarthy/WireImage

Repercussão

"Quiet On Set" recebeu críticas positivas, tanto do público, quanto da crítica. Foram elogiadas, principalmente, as pessoas que sofreram com os abusos e tiveram coragem de contar suas histórias.