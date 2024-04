Dona Geni dá selinho em festa de A Grande Conquista e Jaquelline reage

Dona Geni, mãe de Jaquelline, deu um selinho na festa desta sexta-feira (26) em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

As casas Laranja e Azul não resistiram à tentação da festa oferecida por Fred. Dona Geni aproveitou e deu até um selinho na festa. As câmeras do PlayPlus não focaram na cena, mas os vileiros clamaram aos gritos pelo beijo.