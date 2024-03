Show da Céu é biscoito fino no palco mais afastado do bochicho do Lolla

A cantora Céu fez o segundo show do palco Alternativo neste domingo (24), no Lollapalooza. Uma artista com estrada, indicada ao Grammy, adorada por mestres como Herbie Hancock, foi dada a ela a missão de tocar depois do funkeiro MC Daniel em um palco que, na ponta do lápis, é o mais afastado do bochicho.

No sábado, a mesma bucha foi segurada pela cantora e compositora Tulipa Ruiz, cujo show foi marcado para as 13h. Na difícil equação de atrair público de massa (e jovem, que será consumidor da marca por anos pela frente), algumas hierarquias ficam para trás, como a estrada e o calibre de alguns artistas que mereceriam um horário mais nobre. Fica a provocação.