PM prende trio e recupera mais de 30 celulares furtados no Lollapalooza

A Polícia Militar de São Paulo prendeu quatro pessoas suspeitas de cometerem furtos durante o Lollapalooza Brasil 2024.

O que aconteceu

Dois homens, de 32 e 34 anos, e uma mulher de 22 foram presos em flagrante na madrugada de hoje após furtarem mais de 30 celulares no festival. Uma outra mulher, de 23, suspeita de participação no crime conseguiu fugir. Ela usava uma identidade falsa e até o momento não foi capturada. As informações são da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

Segundo a SSP, uma das vítimas furtadas pelas duas mulheres foi agredida. O homem, ao tentar recuperar o celular, levou um soco no nariz. A vítima procurou os policiais, que usaram a geolocalização do aparelho dele para encontrar as suspeitas. Junto com os criminosos, foi apreendida uma mochila com 32 celulares dentro e os suspeitos foram detidos.