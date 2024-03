Péricles 'vende' hambúrguer e defende pagode entre atrações do Lolla

No vídeo acima, o sambista paulista Péricles, 54, defendeu a presença do pagode entre as atrações do Lollapalooza 2024. O line-up da edição não conta com músicos do gênero.

O que disse Péricles

É válido (inserir o pagode). Hoje, também é super válida a inserção do funk, do rock e do samba, por meio de artistas como Marcelo D2. Péricles

Artista convidou dois fãs para cantar a clássica música do BigMac no estande do McDonald's. Na sequência, trouxe "Até que Durou", um de seus sucessos.