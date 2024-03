Banda de Fred Durst, Limp Bizkit faz show pesado e raivoso no Lollapalooza

Lollapalooza Brasil 2024: Limp Bizkit se apresentou neste sábado (23) Imagem: Mariana Pekin/UOL

Mas nada disso importa. O que importa mesmo são os vocais gritados, as guitarras altas e rápidas, a bateria incessante. É o que querem os jovens que foram, por exemplo, ao Woodstock 99, quando o Limp Bizkit fez um dos shows mais pesados daquele trágico evento.

E é o que querem os jovens (e os não tão jovens) que se aglomeraram no palco Samsung Galaxy do Lollapalooza, no sábado. Espaço que ficou pequeno para a multidão que se aglomerou ali. Tinha muita gente vendo os caras.

Foi um show pesado, raivoso. A banda abriu com "Break Stuff: e "Hot Dog", Quando o entrou "Take a Look Around" ("I know why you wanna hate me"), o público vibrou.

Houve espaço para trechos de "Purple Rain, clássico de Prince, e de "Proud Mary", do Creedence Clearwater Revival, entre outros. E até um inusitado cover de "Faith", de George Michael, e outro de "Behind Blue Eyes", do Who.