Após atraso, show de MC é interrompido no Lolla: 'Cortaram sem explicações'

O microfone travou várias vezes, o som não chegava para a gente. É uma pena porque é uma artista que tinha muita gente aqui para assistir, todo mundo com muita expectativa nela, com as músicas, é o primeiro festival grande que vejo ela se apresentando, e esses problemas são decepcionantes para um evento desse porte.

— Giulia sobre problemas no show de MC Luanna

Telão pergunta: "Eaí, cês tão bem?" no show interrompido da MC Luanna no Lollapalooza, na tarde de hoje (23/3) Imagem: Camila Cara/Divulgação

O médico Rafael Santos, 28, também se queixou com a falha da produção do Lolla com o show de Luana . "A gente perdeu quase todo o começo do show dela. Conforme foi desenvolvendo o setlist, o pessoal entrando cada vez mais no show, com som, ritmo e figurino impecáveis... Não deram nem chance dela se despedir da gente. Teria sido legal ter dado espaço para ela se despedir do público".

A advogada Beatriz, 24, estava ansiosa pela apresentação de Luanna, que ficou incompleta. Para ela, o Lollapalooza precisa agir para que esses imprevistos, que têm se tornado recorrentes no evento, deixem de acontecer e os artistas possam fazer suas apresentações conforme o planejado.