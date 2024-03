Veteranos do Blink-182 trazem para 2024 energia punk-pop dos anos 1990

A banda brinca, mas joga pesado, como em "More Than You Know", que animou quando a chuva apertou.

"Dance With Me" nos lembrou que, em meio a um riff forte de guitarra, o Blink 182 também sabe fazerr um certo groove.

"É hora de uma música triste, uma música emo", anuncia Hoppus antes de "Stay Together for the Kids". Logo em seguida, um uma descanso no peso com a "lenta" "Down".

Foi um momento em que percebemos que uma banda que cresceu com um irônico espírito adolescente soube amadurecer.

Travis Barker e Mark Hoppus, do Blink-182, no Lollapalooza Brasil 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Quando cantam "Life is too short to last long" (a vida é muito curta pra durar muito"), de "Bored to Death", mostram que não querem escrever letras densas, mas foi a simplicidade que fez com que chegassem à posição de headliner de festival. Tá valendo. Tanto que "Miss You", logo em seguida, é cantada por boa parte dos fãs.