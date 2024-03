Sem dar nomes, Piovani detona Xuxa por crítica a Fernanda: 'Falta empatia'

Sem dar nomes, Luana Piovani detonou Xuxa por crítica a Fernanda, participante do Big Brother Brasil 24. A atriz afirmou que falta empatia por parte da apresentadora. A mãe de Sasha reclamou de uma fala da sister sobre querer jogar os filhos pela janela.

O que aconteceu

Luana relembrou o desabafo de Fernanda no BBB e destacou que uma pessoa que a criticou —no caso, Xuxa— tem apenas uma filha e uma grande rede de apoio. Ela não cita os nomes das duas, mas fez referências a falas proferidas por elas nos últimos dias.