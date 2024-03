Lollapalooza 2024 vai passar na TV? Saiba onde assistir ao vivo

O Lollapalooza Brasil 2024 acontece neste final de semana, entre os dias 22 e 24 de março, em São Paulo. Quem não vai ao festival, no Autódromo de Interlagos, pode assistir aos shows ao vivo e sem sair de casa, pelos canais de assinatura e streaming do grupo Globo. Confira os horários dos shows desta sexta-feira.

O evento contará com mais de 70 shows divididos em quatro palcos, com no mínimo 10 horas de música ao vivo em cada um. A música alternativa é o foco, mas o line-up é eclético, portanto, há atrações para todos os gostos.

Entre os artistas internacionais estão Blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, SZA, Thirty Seconds To Mars e Sam Smith. O Brasil será representado por nomes como Titãs, Gilberto Gil, Xamã, Luisa Sonza, Marcelo D2, Manu Gavassi e MC Soffia.