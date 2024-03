Programação Lollapalooza: confira os shows e horários desta sexta-feira

A espera acabou! O Lollapalooza Brasil 2024 começa hoje e vai até domingo (24) no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. Ao longo dos três dias de festival, o público vai poder curtir mais de 70 atrações programadas para quatro palcos.

Atrações principais

A banda Blink-182, encerra as apresentações do dia com um show de uma hora e meia, às 21h30, no palco Budweiser. Em novembro, Travis Barker ameaçou cancelar a participação do grupo no festival após se irritar com Diego Miranda, da banda brasileira Scracho, porque o músico supôs que isso aconteceria.

No ano passado, o Blink-182 também estaria no evento, porém o show precisou ser cancelado devido a uma lesão na mão de Travis. Horas depois do baterista responder o comentário de Diego nas redes sociais, a organização do Lolla confirmou a apresentação da banda de rock americana neste ano.