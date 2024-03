'Joelma' da Tailândia? Quem é cantora que faz sucesso nas redes sociais

As roupas e coreografias provocantes da cantora já foram assunto nacional. Ainda em 2017, o então primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-ocha, criticou as apresentações sugestivas de Lamyai. "Quero que as pessoas e a mídia a avisem. Eu não sei o que fazer. As pessoas gostam deste estilo de performance e roupa", disse o político, conforme reportado pelo jornal tailandês The Nation.

O principal problema, na época, era a coreografia: em um momento da dança, Lamyai dá nove "sarradas". Em resposta às críticas, o empresário da cantora afirmou que iria "diminuir o número de 'sarradas' de nove para três".

Aparência: Joelma

País: Tailândia

Cantora agradeceu apoio brasileiro

Em um vídeo publicado na última quarta-feira (20), Lamyai agradeceu o engajamento dos brasileiros. A cantora afirmou que não entende os comentários, mas está orgulhosa do apoio.